Para sobrevivir, migrantes tienen que crear grupos

Ante los cambios en las políticas migratorias tanto nacionales como internacionales, los migrantes han conformado grupos cada vez más organizados, llegando a la articulación de demandas políticas, así lo informó Luis Rubén Díaz Cepeda, investigador en la Universidad de Texas en El Paso, quien se presentó en el Colegio de la frontera sur (Ecosur).

El investigador señaló que las primeras colectividades migrantes se basan en necesidades comunes, como la seguridad, pues al iniciar al viaje muchos no tiene el capital social, cultural y económico suficiente, por lo que se reúnen con otros para compartir información.

Al respecto, mencionó que platicando con migrantes en situación de calle en la Ciudad de México, estos le contaron de qué manera se cuidaban el sueño mutuamente. Del mismo modo suelen compartir alimentos.

El ponente indicó que en estos grupos no parece haber distinción de nacionalidad, pero sí de género, siendo la mayoría hombres. La fe religiosa también parece ser un factor importante de esta unión.

Explicó que es cuando estas poblaciones se estabilizan y pasan dos o más semanas en el mismo lugar, cuando los migrantes empiezan a organizarse según códigos culturales que comparten con los de su misma nacionalidad.

Retos de la migración

Para Díaz Cepeda, la migración representa una serie de cuestionamientos a los territorios a donde se llega. “¿Qué es un ciudadano? ¿Qué es un estado nación?” mencionó el investigador, quien realizó su estudio ayudando como voluntario en distintas organizaciones humanitarias.

El investigador llamó a cuestionar la idea de ver a los migrantes como víctimas y más bien adoptar un enfoque donde se entienda que son comunidades, aunque limitada por factores estructurales.

Del mismo modo sostuvo que, contrario a la idea de que los migrantes debilitan la economía, el capitalismo requiere de migrantes para mantener sus niveles de producción, por eso las grandes capitales son los que más reciben a estas comunidades.