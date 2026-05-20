Paro en la Normal; exigen auditoría

Unos 150 alumnos de la Escuela Normal del Estado, turno matutino, se manifestaron a las afueras de la sede de gobierno de Chiapas para exigir una auditoría y la rendición de cuentas sobre el manejo de recursos durante la gestión del exdirector Armando Urbina.

Los estudiantes aseguraron que llevan aproximadamente semana y media en paro estudiantil, señalaron que pese a haber presentado escritos ante la Secretaría de Educación (SE), siguen sin obtener respuestas favorables.

“Nos daban largas, nos daban fechas, pasaban los días y no nos resuelven absolutamente nada”, explicó una de las alumnas de la institución.

Denuncias

Entre las denuncias, los alumnos mencionaron presunto despilfarro por parte del exdirector, así como pagos compensatorios a docentes que, según al señalamiento de los estudiantes, son familiares directos de Armando Urbina.

Al mismo tiempo, solicitaron mejorar la infraestructura del plantel, reducir el costo de colegiaturas y habilitar cursos pendientes para alumnos de sexto semestre.

Previamente, la movilización y acciones de protesta incluyó el cierre de la calzada al Sumidero. “Solo así nos hacen caso”, manifestaron.

En el segundo día de actividades, frente a las puertas de la sede de gobierno colocaron una manta grande con la leyenda “Exigimos auditoría y resolución inmediata”.

Podrían continuar las protestas

Aunque aseguraron que no les gusta generar disturbios, advirtieron que las protestas continuarán dependiendo de la respuesta que obtengan de las autoridades, aunque confiaron en que pronto puedan ser escuchados.

“Que nos presten atención, que nos hagan caso, que nos escuchen, por favor”, fue el llamado de los alumnos hacia las autoridades educativas.