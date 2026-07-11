Participa FGE en consejo municipal de seguridad

La Fiscalía de Distrito Frailesca participó en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, realizada en el municipio de El Parral.

Durante la reunión se dio seguimiento a las solicitudes emitidas por el Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad pública, así como a las gestiones pendientes relacionadas con el registro y actualización de los elementos de seguridad pública.

Asimismo, se acordó solicitar a las dependencias competentes la atención y seguimiento a los requerimientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Detenciones, además de reforzar el cumplimiento en la elaboración y captura del Informe Policial Homologado, garantizando que se realice de manera completa, correcta y dentro de los plazos establecidos.

Compromisos

De igual forma, se promovió la coordinación entre las áreas responsables para asegurar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y operativas en materia de registros nacionales, estableciendo compromisos y fechas de cumplimiento para atender las observaciones y requerimientos emitidos por el Secretariado Ejecutivo, con el compromiso de presentar los avances y evidencias correspondientes en la próxima reunión.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con cero impunidad.