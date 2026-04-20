Participa Frayba en gira de primavera

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que a través del abogado Rubén Moreno, responsable de la incidencia internacional, participa en la XVI Gira de Primavera de Ciudades Defensoras dentro de la zona Catalunya, que se realiza del 12 al 22 de abril.

Agregó que además de ese organismo con sede en San Cristóbal de Las Casas, en la gira llamada “Tejiendo redes por la memoria y la justicia”, participan defensores de Colombia, Palestina, El Salvador y el Kurdistán, quienes “recorren municipios catalanes para compartir experiencias de trabajo y denunciar violaciones a derechos humanos en sus territorios”.

Señaló que también participan en conferencias, actividades educativas, encuentros institucionales y con la población, aparte de que se reúnen con diferentes representantes del Parlamento de Catalunya.

Violencia

El Frayba manifestó que “en Chiapas prevalecen los ataques a los pueblos organizados que defienden sus derechos humanos, y el contexto de violencia por distintos grupos de poder es constante”.

Afirmó que “un ejemplo claro es que 30 personas de 8 familias integrantes al Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron criminalizadas y desplazadas de manera forzada en el ejido Jotolá municipio de Chilón en febrero, sin que a la fecha hayan podido regresar a sus casas”.

Además, añadió, “existen 10 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de las familias; María de Jesús Sánchez Gómez fue detenida y liberada obligada a firmar semanalmente y Francisco Moreno Hernández sigue en prisión por un delito que no han cometido”.

Señaló que “otro ejemplo son las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, como el allanamiento de la casa de Dora Roblero, directora del Frayba, ocurrido en julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas.

También recordó el allanamiento a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, ocurrido en marzo pasado.