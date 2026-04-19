Participa Moreno Guillén en encuentro con ministro

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, acompañó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irving Espinosa Betanzo, al Segundo Aniversario de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), sección Chiapas, en un encuentro convocado por su presidente, Porfirio Gutiérrez Fiallo.

Visión social

En este evento, el ministro e integrante de la ANAD realizó la disertación de la ponencia “Una visión social de la justicia”, donde compartió a las y los abogados presentes reflexiones del panorama actual de la justicia en México.

Importante agremiarse

Durante su mensaje, el magistrado presidente Moreno Guillén les felicitó por este aniversario, y destacó la importancia de que las y los abogados se agremien y se asocien, pues en unidad y con acompañamiento pueden alcanzar sus metas con mayor facilidad y lograr un crecimiento más sólido. Asimismo, coincidió con el ministro Irving Espinosa Betanzo en el nuevo enfoque que hoy se da a la justicia, tanto en el ámbito federal como estatal, donde las personas juzgadoras ya no permanecen únicamente detrás de un escritorio, sino que también conviven con la comunidad.

Visión transformadora

Por su parte, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, en su intervención destacó la visión transformadora, humanista y cercana a la gente de la SCJN, la cual se realiza también en Chiapas, por lo que reconoció la gran labor del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén.

Reconocimiento

En el marco de esta celebración, las y los integrantes de la ANAD otorgaron un reconocimiento a Juan Carlos Moreno Guillén por su destacada trayectoria y desempeño en la impartición de justicia en nuestra entidad.

En este encuentro participaron: el presidente de la ANAD, José Alberto López Damián; la magistrada del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, María Guadalupe Moreno Figueroa; servidoras y servidores estatales, municipales y federales; personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, e integrantes de la ANAD Chiapas.