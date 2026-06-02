Participación ciudadana, fundamental para resolver problemas

Juan José Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuencas del Valle de Jovel, señaló que a lo largo de su paso en distintas instituciones como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), ha aprendido que los problemas de agua también son responsabilidad de los ciudadanos, en quien también recae parte de la solución.

En ese sentido, y durante una ponencia en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) lamentó que, en las últimas décadas, en Chiapas, pero también en México, se han ido destruyendo las leyes y reglamentos que incentivaban la participación ciudadana.

Indicó que el servicio de agua requiere de la aportación de los usuarios, la cual ha decaído, pues en 1989 y hasta 1993 se contaba con un 95 % de recaudación. Dicho porcentaje disminuyó hasta el 70 y 50 % tras los movimientos de 1994. Desde entonces, dijo, ha sido complicado elevar la recaudación.

Rodrigo Hess mencionó que nota en la población una exacerbación de los derechos, “pero la pregunta es ¿cómo se materializa ese derecho?”. Indicó que es responsabilidad de los ciudadanos, con apoyo de las autoridades, resolver los problemas de agua, pues son ellos quienes demandan el líquido vital.