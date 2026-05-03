Participan en 4.º Festival del Mango Ataulfo

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Economía y Turismo Municipal (SEyTM), participó en la verbena popular del 4.º Festival Internacional del Mango Ataulfo del Soconusco, evento que reunió a productores, instituciones educativas e investigadores, quienes se dieron cita para compartir conocimientos, experiencias y avances en torno a este importante cultivo emblemático de la región.

En representación del alcalde Yamil Melgar Bravo, el titular de la SEyTM, Jorge Alberto Vega Pérez, resaltó la importancia de impulsar este tipo de espacios que fortalecen la economía local, promueven el turismo y consolidan al mango Ataulfo como un producto de identidad regional con proyección nacional e internacional.

El presidente del Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataulfo, Alfredo Cerdio Sánchez, destacó que Tapachula forma parte de los 13 municipios que cuentan con la denominación de origen, lo que permite generar conciencia en la población sobre la relevancia de este fruto en los ámbitos nutrimental, medicinal, gastronómico, turístico y económico.

En tanto, el presidente de la Asociación Agrícola Local de Fruticultores del Soconusco, Gerardo Enrique Cabal Arribillaga, subrayó la importancia de fortalecer la cadena productiva del mango Ataulfo, impulsando la innovación, la calidad y la competitividad del sector.

En el marco de este festival, la Secretaría de Economía y Turismo Municipal informó que el ciclo de conferencias técnicas y científicas concluyó con una destacada participación de productores, académicos, especialistas y público interesado, consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento del sector.

Durante los días 29 y 30 de abril, así como el 1.º de mayo, se desarrollaron diversas ponencias con la participación de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y especialistas nacionales, quienes abordaron temas relevantes como sanidad vegetal, innovación agrícola, sostenibilidad, manejo de plagas y productividad del mango Ataulfo.

Asimismo, el programa incluyó espacios de diálogo como el conversatorio interinstitucional, enfocado en fortalecer la colaboración entre el sector público, privado y académico para impulsar procesos de producción sostenible en la región.

Al evento asistió el tesorero municipal, Francisco Javier Pinto Chacón; el secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago; la presidenta honoraria del festival, María Luisa Palacios y Palacios; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes Vila; así como servidores públicos e invitados especiales.