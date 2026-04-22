Participan en encuentro regional de artesanos

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) participó en el Primer Encuentro Regional de Artesanas y Artesanos, realizado en el estado de Oaxaca.

La sede de esta actividad fue la biblioteca “Margarita Maza de Juárez”, uno de los edificios antiguos y más bellos del centro histórico de la ciudad oaxaqueña.

En este escenario, la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), a través de la docente Fátima Edith Oseguera Arias, quien desde su labor académica y comunitaria contribuye a la preservación y difusión de los saberes tradicionales, tuvo una participación destacada fortaleciendo los lazos entre comunidades y promoviendo el reconocimiento de los saberes ancestrales como parte esencial de nuestra identidad cultural.

Representantes

En esta actividad participaron representantes de diversas comunidades de Oaxaca: Pinotepa de Don Luis, San Pedro Cajonos, Teotitlán del Valle, San Bartolo Coyotepec. De Chiapas: Zinacantán y San Andrés Larráinzar.

De esta manera, en el encuentro se escucharon las diversas voces que reafirmaron el compromiso universitario con la transformación social.