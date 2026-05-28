Participarán alumnos en Verano de Investigación

Se realizó la entrega de becas del XXXI Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Programa Delfín 2026, que este año cuenta con la participación de 163 estudiantes con talento y vocación por la ciencia y la tecnología.

Las y los jóvenes, con la experiencia personal y académica requerida, decidieron integrarse a programas de investigación nacionales e internacionales, tanto en modalidad presencial como virtual.

Durante la entrega de estos apoyos, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que este evento resulta muy satisfactorio para la institución, ya que representa una apuesta para que las y los estudiantes vivan una experiencia de gran impacto en su formación académica y profesional.

Participación

Detalló que durante la convocatoria 2026 de este programa, la Universidad Autónoma de Chiapas, como desde hace 31 años, participará con 163 estudiantes, de los cuales 101 son mujeres y 62 son hombres, quienes del 8 al 24 de julio estarán acompañando a investigadores de su campo de estudio.

Ante la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, invitó a las juventudes a aprovechar esta oportunidad, ampliar su panorama profesional, establecer conexiones académicas, colaboraciones y sobre todo amistades, los cuales serán elementos diferenciadores para el éxito de su vida.

En este marco, la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, comentó que 154 de estas estancias serán realizadas de manera presencial y nueve de ellas serán de manera virtual; en universidades de Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán y Chiapas, además de países como Colombia, Estados Unidos y Brasil.

Acompañada de la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González, agradeció el trabajo que de manera colaborativa se desarrolla en las distintas áreas de la universidad y que da como resultado la buena realización de este programa.

En representación de los estudiantes beneficiarios del programa Delfín, el alumno del quinto módulo de la licenciatura en Gerontología de la Facultad de Medicina Humana, Campus II, Ángel David Aguilar Vázquez, aseguró que programas como este les inspiran a profundizar en la investigación, cuestionar, proponer y contribuir con soluciones pertinentes para las problemáticas sociales.