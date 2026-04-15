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Paso firme contra feminicidios: Melgar

Abril 15 del 2026
Durante este acto, el presidente municipal Yamil Melgar reafirmó su compromiso de trabajar en la atención de estos casos. CP
Durante este acto, el presidente municipal Yamil Melgar reafirmó su compromiso de trabajar en la atención de estos casos. CP

El Ayuntamiento de Tapachula participó en la instalación de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio, como parte del fortalecimiento de la estrategia estatal para atender la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Durante este acto, el presidente municipal Yamil Melgar, junto a la subsecretaria Claudia Sancho; el fiscal de Derechos Humanos, Lorenzo López; la presidenta honorífica del DIF Tapachula, Beba Pedrero; y la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Correa, reafirmaron el compromiso de trabajar de manera coordinada en la atención de estos casos.

Atención con perspectiva de género

“Vamos a fortalecer la coordinación entre instituciones y asegurar que cada caso sea atendido con perspectiva de género, con profesionalismo y sin impunidad”, expresó Yamil Melgar.

Esta acción deriva de la reinstalación de la mesa a nivel estatal y su regionalización en municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG), entre ellos Tapachula, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores y Tonalá, con el objetivo de mejorar la atención y el acompañamiento a las víctimas.

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