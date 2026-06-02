Paso Firme planea entregar 50 mil zapatos

Más de 50 mil pares de zapatos para niñas y niños de nivel primaria proyecta entregar la Secretaría del Humanismo en Chiapas, actualmente se tiene como prioridad a los 12 municipios históricamente olvidados, según informó el titular de la dependencia, Paco Chacón.

Tras la más reciente gira de trabajo por la zona Altos, el funcionario estatal detalló que el programa, denominado Paso Firme, forma parte de la estrategia “Del olvido a la prosperidad” impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez.

La más reciente entrega se llevó a cabo en el municipio de Pantelhó donde se otorgó un total de 3 mil 500 pares de tenis para los estudiantes, como parte de las intervenciones que la dependencia lleva a cabo en esa región.

Chacón explicó que aunque el programa arrancó en diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, actualmente el enfoque está dirigido a las escuelas de los 12 municipios prioritarios y la meta estatal está trazada en superar los 50 mil pares de zapatos para alumnos de primaria.

Apoyos itinerantes

El titular de la Secretaría del Humanismo añadió que dentro del rubro alimentario, la dependencia opera con los comedores del humanismo, el Tortimóvil y el mercadito del humanismo.

Señaló que estos apoyos tienen carácter itinerante y salen a otros municipios, aunque los puntos fijos únicamente se localizan en Tuxtla Gutiérrez.

Además, Paco Chacón informó que la secretaría mantiene más de 16 proyectos relacionados con infraestructura social básica, atención a grupos vulnerables y apoyo a jóvenes en el ámbito estudiantil.

Destacó tres programas específicos: Conecta Chiapas, Paso Firme y las Bicis que transforman, este último busca apoyar la economía familiar, debido a que cerca del 90 por ciento de este sector se traslada en transporte público o caminando.