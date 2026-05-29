Percepción de inseguridad aún afecta al estado

Tras participar en una reunión de seguridad con autoridades estatales, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, Edgar Axel Benítez Aguilar, trazó una línea clara entre la realidad que viven los empresarios locales y las posturas de las grandes cúpulas empresariales del país.

El líder patronal abordó los temas de economía, empleo, turismo y seguridad en la entidad.

En referencia a las declaraciones de un reconocido magnate que restaron valor a las calificadoras internacionales, Benítez Aguilar fue contundente: “Carlos Slim y su parentela no se preocupan por qué van a comer el día de mañana; el 80 % de los mexicanos sí”, sentenció.

MiPyMes

El dirigente recordó que el 95 por ciento de los agremiados a Coparmex en Chiapas son micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales resienten cada ajuste económico y cada golpe a la confianza.

En materia de seguridad, Benítez Aguilar reconoció avances importantes. Aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido y que transitar hoy por las carreteras chiapanecas ya no es el “martirio” que se vivía hace seis años. No obstante, advirtió que la percepción de inseguridad sigue siendo un lastre para el estado, sobre todo en el rubro turístico.

Reveló datos preocupantes, según cifras oficiales, San Cristóbal de Las Casas cayó drásticamente al quinto o sexto lugar entre los municipios más visitados de Chiapas. En la actualidad, Tuxtla Gutiérrez encabeza la captación turística, aunque el empresario aclaró que se trata de un “turismo de trabajo y burocracia”, derivado de la concentración de poderes y trámites en la Torre Chiapas.

Aeropuerto

En contraste, el presidente de Coparmex destacó la ampliación y modernización del aeropuerto como uno de los grandes aciertos en infraestructura de la actual administración.