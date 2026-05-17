Persiste mala calidad del aire en la capital

Desde los primeros días de mayo, el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire alertó por un alto número de partículas contaminantes suspendidas en el ambiente sobre la zona Metropolitana, situación que continúa persistiendo.

Los niveles actuales reafirman la alta concentración de partículas conocidas como PM2.5, cuyo tamaño las hace indetectables para el ojo humano pero lo suficientemente pequeñas para desplazarse con facilidad hasta los pulmones.

Nivel naranja

Los niveles de riesgo se ubican justo en el nivel naranja de acuerdo a la gráfica proporcionada por la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), le siguen los niveles rojos que indican una calidad muy mala y la alerta violeta para niveles extremadamente malos.

Estas partículas provienen en su mayoría por el uso excesivo de vehículos, en especial aquellos que utilizan diésel, como camiones y autobuses. La temporada de calor e incendios agrega fuentes adicionales.

Salud

Autoridades sanitarias han alertado que la alta exposición a las PM2.5 agrava las enfermedades cardiovasculares y respiratorias sobre todo en la población más vulnerable.

Estudios previos de fuentes ambientales señalan que estas partículas incrementan las visitas a centros médicos y hospitales, sobre todo entre grupos vulnerables.

Ante esta persistente mala calidad del aire, autoridades sanitarias y de Protección Civil (PC) han reiterado las medidas de seguridad y salud.

Se debe evitar actividades al aire libre, mientras que niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios deben permanecer en interiores.

También se exhorta a no quemar basura ni usar leña, limitar el uso de vehículos particulares y mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de contaminantes a los domicilios.