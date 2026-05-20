Persiste paro en Issste por adeudos

Por segundo día consecutivo, trabajadores eventuales y de la bolsa de trabajo de diversas áreas del hospital general “Dr. Belisario Domínguez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) mantuvieron el paro de labores y protesta en los distintos accesos de las instalaciones, con el fin de exigir a las autoridades el pago de salarios atrasados.

Roger, quien labora en el área de farmacia y forma parte del personal que se encuentra en protesta, informó que los adeudos alcanzan hasta tres y cuatro quincenas vencidas, correspondientes a los meses de abril y mayo.

“Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria de las autoridades. Es nuestro segundo día que estamos aquí manifestando nuestra inconformidad”, declaró.

Personal

Explicó que el personal agremiado asciende a aproximadamente 500 personas, incluyendo administrativos, enfermeros, químicos, médicos, radiólogos, laboratoristas, personal de lavandería y farmacia.

El personal inconforme aseguró que este 19 de mayo al mediodía un grupo de representantes de los trabajadores y las autoridades institucionales ingresaron a una reunión para buscar un diálogo.

Mientras tanto, el hospital continúa operando con el personal de base, que ha asumido mayores cargas laborales para no afectar la atención al público.

La principal demanda del movimiento es el pago de las tres quincenas atrasadas como condición para retomar actividades.

“La postura de todos los compañeros ha sido un consenso: hasta que no nos den una respuesta bien liberada en donde ya nos prometan los tres pagos, no podemos levantarnos”, afirmó Roger.

Advirtió que de no alcanzarse un acuerdo en la reunión en curso, las protestas continuarán hasta que finalmente puedan ser escuchados y los pagos sean garantizados.