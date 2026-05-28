Persistirá periodo de lluvias intensas

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), previsto por el director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Jorge Joaquín González Bezares, las lluvias en Chiapas persistirán por las próximas 48 horas.

El pronóstico indica que persistirá la influencia de la onda tropical número dos sobre la región, en interacción con canales de baja presión, el flujo de aire húmedo proveniente de ambos litorales y una vaguada en altura.

Bajo este escenario, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas durante el jueves, en particular, por lo que existe coordinación entre las diversas dependencias de atención, prevención y respuesta del Gobierno del Estado como de los ayuntamientos.

El flujo de humedad proveniente del océano Pacífico y mar Caribe, en interacción con una vaguada en altura, favorecerá condiciones para lluvias muy fuertes en Chiapas, por lo que es necesario permanecer atentos a la evolución de estos fenómenos climáticos.

En cuanto al ambiente térmico, continuará percibiéndose de caluroso a muy caluroso en planicies y zonas costeras, con registros máximos que oscilarán entre los 33 y 39 °C; mientras que, en zonas de montaña, el ambiente será templado a cálido, con temperaturas máximas de 22 a 29 °C.

La lluvia del 26 de mayo en Tuxtla Gutiérrez estableció un nuevo máximo histórico de precipitación para un mes de mayo, al acumular 106 milímetros.

El director General del OCFS, Jorge Joaquín González Bezares, detalló que con el monitoreo permanente, la Conagua pudo informar oportunamente a las autoridades municipales y estatales de Protección Civil sobre la probabilidad de lluvias intensas registradas durante la noche del 26 de mayo, lo que permitió fortalecer las acciones preventivas.

Asimismo se hará, dijo, con el resto del estado de Chiapas.

De acuerdo con el reporte de lluvias, entre las 08:00 horas del 26 de mayo y las 08:00 horas del 27 de mayo de 2026, las precipitaciones más significativas registradas en Chiapas fueron: Observatorio Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez: 106 milímetros; Xamaipak (ST59), Tuxtla Gutiérrez: 85.2 milímetros; Puente Huitiupán, Huitiupán: 63.4 milímetros; CFE Acala, Chiapa de Corzo: 62.7 milímetros; Puente Club Campestre, Tuxtla Gutiérrez: 59.1 milímetros.