Petrona no está sola y la ley la respalda: Llaven

En compañía de centenares de mujeres de Tenejapa, donde Petrona fue víctima de agresión, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, le reiteró que no está sola y la ley la respalda, además de reconocer su valentía por defender su vida y la de sus hijos, durante la presentación de la “Ley Petrona, justicia para las mujeres” en este municipio mayoritariamente indígena, ubicado en la zona Altos.

Comentó que en la historia de los pueblos no se respetaba la voz y capacidad de decidir de las mujeres, pero ahora con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE), se garantizan los derechos de todas las niñas, adolescentes y mujeres. “Tenejapa ha hecho historia y hoy lo hace de nuevo por una mujer; el nombre de Petrona quedará en la historia de la justicia en Chiapas, pues es la primera vez que una mujer se defiende de su agresor y queda en libertad, porque defendió su vida y la de sus hijos”, expresó.

Mencionó que la legislación no solo beneficia a Petrona, sino también a las demás mujeres que por miedo no se defienden y son violentadas, al grado de estar en la situación de perder la vida, y añadió que los hombres y las mujeres deben vivir en paz y con respeto, porque son iguales y que quien violente a una mujer en Chiapas enfrentará la justicia.

Investigaciones pertinentes

Por su parte, la presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, Guadalupe Gómez Casanova, resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, realizó todas las investigaciones pertinentes para poder determinar si existía o no acción penal en contra de Petrona, y comentó que hombres y mujeres deben vivir en igualdad y armonía, y como familia deben dar ejemplo de cero violencia a los hijos que son el presente y el futuro de Chiapas.

En representación de las mujeres de Tenejapa, Laura López Pérez, expresó que la ley significa dignidad, justicia y esperanza para la mujer indígena y las jóvenes que sueñan con una vida libre de violencia, porque las mujeres indígenas no quieren vivir con miedo, sino con dignidad, ser escuchadas sin ser juzgadas y que su voz tenga valor y su vida sea respetada.

En tanto, la diputada Valeria Santiago Barrientos, manifestó que la ley que brindará protección a las mujeres y permitirá a las autoridades investigar el delito de legítima defensa con perspectiva de género, es decir, que se indague el antecedente familiar en el lugar donde se cometió el ilícito.