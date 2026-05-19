Piden a Guardia Nacional reforzar vigilancia

Los accidentes en las carreteras federales de la frontera sur de México, han ido en aumento en los últimos días, un ejemplo es en el municipio de Suchiate, con presencia de miles de tráileres que llevan y traen mercancías procedentes de centro y Sudamérica. La constante es el exceso de velocidad y la falta de precaución de los conductores, así como la ausencia de la Guardia Nacional División Caminos.

Los saldos han sido fatales, no solo pérdida de vidas humanas, sino muchos millones de pesos en daños materiales, sin que haya medidas de precaución para frenar este tipo de accidentes que cada vez son más frecuentes y que se han ido normalizando con el paso de los días, pero que enlutan cientos de hogares en esta región de Chiapas.

Los vehículos pesados en las carreteras superan por mucho el exceso de velocidad, lo hacen sin precaución ante la presunta omisión de la autoridad representada por la Guardia Nacional para imponer sanciones a quien incumpla con las normativas.

Y es que de acuerdo con los automovilistas e incluso empresarios, la solución no sería colocar más reductores de velocidad o acciones que obliguen al conductor a tomar medidas precautorias, para el presidente de la Camara Nacional de Comercio (Canaco) Tapachula, Jorge Zúñiga Rodríguez, parte de la solución es reforzar la vigilancia en las carreteras federales, aplicar sanciones a quienes excedan los límites de velocidad y promover programas de capacitación por parte de empresas transportistas, ya que cuando ocurre un accidente se afecta la comunicación con cierres parciales o totales y el consecuente retraso en la entrega de mercancías.

Tuc tuc

En las carreteras de los municipios costeros, una de las principales arbitrariedades es la presencia de los tuc tuc, pequeños vehículos que no deberían circular en las carreteras federales y mucho menos hacerlo después de las 6 de la tarde; sin embargo, no hay reglamentación por parte de la Guardia Nacional División Caminos.