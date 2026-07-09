Piden a la SMyT no caer en acciones irregulares

Transportistas organizados de diferentes rutas de Tuxtla Gutiérrez alzaron la voz para denunciar directamente a dirigentes de Amotac, Fecotrach y la Cooperativa Chiapas, a quienes acusaron de intentar hacer valer convenios firmados en administraciones pasadas para sostener en circulación unidades irregulares.

En el pronunciamiento indicaron que esta es una práctica que se contrapone con lo planteado por la actual administración estatal, que ha manifestado su intención de no permitir estas acciones que, están llevando al colapso del transporte público en la modalidad de colectivo.

Afectados

Recordaron que las rutas más afectadas por esta invasión con unidades con placas particulares son la 61, 74, 58, 54 y 30.

Los transportistas afirmaron que algunas unidades son dadas de alta en otras rutas y posteriormente reubicadas, aunque operan con placas particulares y fuera del padrón oficial de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Además, denunciaron que estas unidades ofrecen a sus operadores la promesa de que serán beneficiados en el próximo proceso de concesionamiento, generando con ello una competencia desleal y poniendo en riesgo a los usuarios, pues operan al margen de la ley y, según su versión, no cuentan con seguro de pasajeros ni choferes registrados.

Ante este escenario, los transportistas organizados hicieron un llamado a la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, para que no se deje sorprender por estos líderes que pretenden hacer valer convenios atrasados, que no fueron realizados en la presente administración.