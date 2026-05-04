Piden a sacerdotes ser agentes de paz

Tras el ordenamiento del diácono Tomás Antonio Díaz, como presbítero en Acacoyagua y anunciar el mismo sacramento para Eved Nehemías Roblero Morales, el próximo 18 de mayo, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, hizo un llamado a todos los sacerdotes seguir siendo agentes y artesanos de la paz.

“Estas ordenaciones son signos de los tiempos que fortalecen la fe de nuestro pueblo y nos ayudan a renovar nuestra esperanza y plena confianza en que Dios nuestro Padre escucha nuestra oraciones”, sostuvo.

Y es que reconoció que la Iglesia diocesana de Tapachula que abarca las regiones Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra, está necesitada de pastores para su pueblo.

“Dios siempre escucha el clamor de su pueblo y no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Sigamos pidiendo a Dios el don de la paz”, indicó.

Un mundo violento e inhumano

“Somos conscientes de que el mundo está convulsionado y deformado por la violencia. Pidamos a Dios que nos conceda el don de la paz y haga de nosotros agentes y artesanos de la paz que solo él puede conceder a este mundo cada vez mas inhumano y violento”, reiteró.

En su mensaje semanal, monseñor López Alfaro sostuvo que “no perder la paz significa responder en Jesús al Padre que sale a nuestro encuentro, significa no perdernos en la maraña de imágenes, preocupaciones, supersticiones y búsquedas inútiles”.