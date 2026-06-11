Piden al magisterio no causar más afectaciones

Tras el anuncio de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de endurecer sus manifestaciones en la capital chiapaneca, con la posible toma del aeropuerto, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, hizo un llamado enérgico pero respetuoso para que los manifestantes causen las menores afectaciones posibles a la ciudadanía.

En entrevista, el legislador señaló que, si bien la lucha del magisterio es legítima y va en contra del Gobierno Federal, el bloqueo a vialidades, la toma de instalaciones estratégicas como Pemex o el posible cierre del aeropuerto terminan perjudicando a la población. “Entendemos su lucha; es una lucha en contra del gobierno y es realmente válida. Pero cuando tocamos a la ciudadanía, pues ya entramos en otra dinámica que afecta a la misma gente”, afirmó Guillén.

Llamado

El diputado pidió a los docentes “reflexionar, buscar la mejor manera de no afectar al pueblo de Chiapas” y recordó que mañana inicia el Mundial, por lo que estas acciones “únicamente ponen mal al pueblo de México”. “Aquí es momento de hacer algo que aprendimos desde niños: más vale un mal arreglo que un pleito”, subrayó.

En otro tema, Guillén Guillén se refirió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció una reunión con Mario Delgado para revisar acuerdos ante el inicio del Mundial. El diputado abordó también la exigencia de la CNTE de derogar la Ley del Issste de 2007, señalando que su aplicación implicaría “una enorme cantidad de recursos que no tiene el Estado mexicano”.

“Hay un principio dentro del derecho: nadie está obligado a hacer lo imposible. Más cuando los resultados pueden ser el quiebre de las finanzas públicas”, explicó el presidente de la Jucopo, quien insistió en que el diálogo y la reflexión son la vía para evitar afectaciones mayores.

Finalmente, Guillén Guillén envió un mensaje de “cabeza fría” a los manifestantes: “Ojalá y se reflexione. Su lucha es válida, pero busquemos una alternativa para afectar lo menos posible a la gente, no solo de Chiapas, sino del país”.