Piden atención en Panteón Público Municipal

Los pasillos de la zona oriente sur del Panteón Público Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra en malas condiciones, lo cual representa un riesgo para la ciudadanía que acude de manera constante a los recintos donde tienen a un ser querido, denunció Carlos Farrera.

La acumulación de basura como palmas secas y hojas que caen de los árboles, obstruye el andar de las personas y podría haber algún accidente.

De acuerdo al testimonio del denunciante, también se han detectado montículos de tierra esparcido en las tumbas que podrían provenir de la construcción de nuevas bóvedas, a esto se le suma restos de cemento que se han endurecido.

“Como que hicieron nuevas bóvedas, toda la basura y desperdicio del cemento se encuentra en los pasillos y no se puede pasar”, alertó Farrera.

A esto se sumó la falta de botes para basura cercanos, explicó que el punto donde se acostumbraba a colocar los desechos fue cambiado, sin embargo no se ha habilitado un nuevo espacio ni colocado contenedores.

Esta situación ha provocado que la ciudadanía esparza sus desechos por todos lados, sin que hayan labores de limpieza ni retiro por parte de la autoridad encargada.

Carlos Farrera pidió la pronta intervención para que se atienda este problema, el cual vienen padeciendo desde inicio de 2026.

“Cada semana vamos a dejar flores y aunque limpiamos bien la tumba donde está mi abuela, siempre volvemos a encontrar sucio y lleno de basura”, explicó.

Aclaró que su familia cumple cada año con el pago correspondiente por el espacio que ocupan, por lo que exigió que con la misma obligación se atienda pronto el llamado de la ciudadanía.