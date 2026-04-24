Piden choferes justicia por su compañero

Compañeros del chofer de colectivo que por décadas se había dedicado a esa actividad, pidieron durante el entierro de este que se haga justicia y que se detenga a los autores del crimen.

Este jueves fue llevado al panteón entre lamentos de familiares, amigos y compañeros de “Norby” -como era conocido-, quien falleció a los 52 años y que perdió la vida al ser asesinado de un balazo en el pecho cuando se encontraba trabajando.

El gremio expresó su impotencia contra el homicidio y le hicieron un sencillo homenaje de cuerpo presente en un espacio de la base de la ruta, expresaron sus condolencias y pidieron que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias.

Décadas de trabajo

Uno de los compañeros, en representación de los demás colectiveros presentes de la ruta, expuso que por décadas Norby brindó el servicio de chófer, al que se le caracterizó por ser respetuoso con sus compañeros y con los usuarios del transporte.

El grupo salió de la funeraria donde fue acompañado por su familia, amigos y compañeros de trabajo, con lágrimas y consternación, iniciaron el recorrido a bordo de vehículos particulares y del transporte público, que se sumaron acompañados por autoridades policiacas de vialidad y Grupo GERI, donde pasaron por las calles de la ruta que circulaba “Norby” hasta llegar a la base de Palmeras, donde era esperado por decenas de vecinos y compañeros de colectivos.

Esperan resultados

Minutos después, el cortejo partió al panteón donde descansarán sus restos, la familia de Norby agradeció a todos los que han mostrado aprecio por su ser querido; asimismo, están a la espera de tener resultados de las autoridades en las investigaciones, para que se esclarezcan los hechos y se aplique la justicia.