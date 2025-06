Piden extremar cuidados ante intensas lluvias

El Sistema Estatal de Protección Civil (PC) pide a la población mantener medidas de autoprotección ante el pronóstico de lluvias de muy fuertes a intensas para la entidad por los efectos que ocasionará la onda tropical No. 2, en interacción con un canal de baja presión.

Se recomienda a la población extreme precauciones para cuidar de su vida e integridad física. No transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terrenos resbaladizos, en posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre. No transitar por zonas inundadas ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica. No se acerque a postes o cables de electricidad.

Llaman a evitar zonas de riesgo

No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas. Si viaja en su vehículo extreme precaución al desplazarse en carreteras, especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas debido a la presencia de vientos y lluvias. No cruce puentes si el agua lo pasa por encima. No restablezca la energía eléctrica hasta que este seguro que no hay cortos circuitos, en caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos.

Como parte de la política humanista encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de PC, Mauricio Cordero Rodríguez, mantiene el monitoreo constante en las diversas regiones para salvaguardar y proteger la vida de las personas, sus bienes y el entorno.

Exhorto

La Secretaría de PC exhorta a la población a permanecer atenta a los mensajes que emita a través de los sitios oficiales y a seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales, en X @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas. En caso de una emergencia, contactar a PC o llamar al 911 para su pronta atención.