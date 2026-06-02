Piden intervención de la secretaria del Transporte

Transportistas concesionados de Teopisca, en un documento dirigido a la secretaria de Movilidad y Transporte en Chiapas, Albania González Pólito, dan a conocer su total respaldo a sus compañeros del sindicato CTM, Sección 28 volteos y Catem Betania, quienes actualmente tienen un contrato con la empresa encargada de la construcción del libramiento Las Alfareras en el municipio de Teopisca.

Dan a conocer que a ellos les asiste la razón y el derecho, ya que son quienes tienen las concesiones legalmente constituidas.

En el documento afirman que no permitirán que lideres de fuera (AMTAC) y por intereses económicos vengan a desestabilizar el municipio de Teopisca que se ha mantenido en paz.

Por ello, solicitan la intervención de la secretaria de Movilidad y Transporte en Chiapas, Albania González Pólito, para atender esta problemática y no esperar que esto se vuelva un conflicto social.