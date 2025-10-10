Piden investigar actuación de David Hernández

El diputado local, Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Chiapas, exigió una investigación sobre la actuación del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, David Hernández Pérez, a raíz del intento de desalojo del plantón de las Madres en Resistencia en el libramiento Norte Oriente.

Tras los hechos registrados el pasado martes, donde policías municipales intentaron desalojar a las manifestantes, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) subrayó la necesidad de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Guillén Guillén destacó que el gobierno estatal, bajo la actual administración humanista, ha sido respetuoso del derecho a la protesta y debe siempre ponerse del lado de la ciudadanía.

Indagataorias

“Creo que se debe investigar en qué condiciones y por qué se dieron los hechos; el gobernador ha sido muy respetuoso del derecho a la manifestación”, afirmó.

Al recordar que esta no es la primera ocasión en que Hernández Pérez se ve envuelto en actos cuestionables –luego de ser señalado por un presunto uso excesivo de la fuerza en un operativo de alcoholímetro–, Guillén Guillén enfatizó que será respetuoso de la autonomía municipal y de la división de poderes.