Piden medidas de seguridad en planteles

Luego de la situación ocurrida la semana anterior en el Colegio Miguel Hidalgo, uno de los más prestigiados en la región que se suma a otros hechos similares ocurridos en otros planteles privados y públicos, los padres de familia expresan su preocupación y esperan que haya medidas coordinadas entre instituciones educativas y de seguridad para evitar riesgos de futuras tragedias como han ocurrido en otras entidades y en Estados Unidos.

Hay alerta entre autoridades educativas, policíacas y padres de familia, porque se han involucrado armas de fuego, sustancias ilícitas como los famosos pastelillos “mágicos”, venta de droga y otros muchos riesgos para la juventud en los centros escolares e inmediaciones y riesgos para la comunidad estudiantil.

En entrevista el integrante del consejo regional de comités de padres de familia en el Soconusco, José Antonio Chol, se pronunció por el reforzamiento de protocolos de seguridad, los filtros de revisión y los programas de prevención de violencia y consumo de sustancias.

Incidentes

Señalan que afortunadamente se ha tratado de incidentes que lo más que ha generado es que alumnos del nivel preparatoria hayan sido enviados a los Centros para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), con la finalidad de reencausarlos, otros el miedo y la incertidumbre al ser informados de las armas de fuego en los planteles, pero sin víctimas mortales.

El hecho más reciente ocurrió el pasado martes 26 de mayo, cuando directivos del Colegio Miguel Hidalgo reportaron que un alumno de nivel básico ingresó un arma de fuego al plantel; fue detectado por compañeros y maestros antes de que ocurriera algún incidente mayor.

El pasado 20 de mayo, en la Prepa 2, un estudiante resultó intoxicado tras consumir un pastelito que contenían mariguana, el joven presentó malestares y fue atendido por personal médico.

El caso es investigado para determinar el origen de los productos y deslindar responsabilidades. Padres de familia exigieron reforzar la vigilancia sobre lo que los alumnos introducen y consumen dentro de las escuelas.

En junio de 2022, en el Instituto Tapachula, hubo suspensión de clases luego de que padres de familia detectaron un mensaje en el que se advertía que alumnos realizarían detonaciones con armas de fuego.

Otro ejemplo fue en septiembre de 2022, al menos 30 alumnos de la escuela secundaria federal 1 sufrieron intoxicaciones y días después, en octubre de 2022, 18 alumnos más en la misma escuela sufrieron la misma situación. En ambos hechos, autoridades policíacas y de la FGE desplegaron operativos, sin embargo, nunca se supo las causas que generaron este incidente.