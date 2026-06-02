Piden modernizar expedición de TVR

Empresarios de Tapachula del ramo comercial y turístico, se pronunciaron porque piden que las autoridades migratorias y aduaneras implementen plataformas digitales para agilizar los tramites de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), y con ello evitar marcados burocratismos y “pérdidas de tiempo”, así como posibles actos de corrupción.

La Tarjeta de Visitante Regional permite al ciudadano de la franja fronteriza con Guatemala acceder de manera rápida y legal a territorio mexicano; sin embargo, “los tramites son tediosos”, señalan que es necesaria la modernización digital para que se consolide mayor seguridad a los habitantes del país vecino en su visita a Tapachula y la región.

Señalan que es necesario que se facilite el acceso al turismo y comercio de Guatemala de manera segura y ordenada, toda vez que durante muchos años se han convertido en los principales consumidores.

“Los visitantes de Guatemala son los principales motores económicos para la región”, señalaron los comerciantes del centro de la ciudad de Tapachula. Sábados y domingos han empezado a recibir más personas procedentes de Guatemala y eso se debe aprovechar y flexibilizar, afirmaron.