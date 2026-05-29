Piden no utilizar a periodistas con fines políticos

Las esposas de los periodistas y locutores Hugo Isaac Robles Guillén y Augusto Solórzano López, ya fallecidos, pidieron a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Buaún Sánchez, que se abstenga de entregar reconocimientos con sus nombres a comunicadores chiapanecos.

En sendas cartas, dijeron que el chiapaneco Enoc Hernández Cruz, quien se ostenta como secretario de Relaciones Públicas de dicha Asociación, pretende usar los nombres de Robles Guillén y de Solórzano López “con fines políticos”.

El exalcalde de San Cristóbal y exdiputado local anunció en días pasados que el 7 de junio entregará reconocimientos a diversos comunicadores en el nombre de locutores y periodistas ya fallecidos, entre ellos Hugo Isaac y Augusto.

Postura

Concepción Avendaño Hernández, esposa del periodista sancristobalense Hugo Robles, quien falleció el 14 de febrero de 2021 a causa de covid, dijo en la carta que su esposo “siempre fue una voz comprometida con la justicia, la verdad y el ejercicio responsable de la comunicación, sin prestarse a intereses particulares ni tomar partido en rivalidades entre grupos”.

Por el contrario, agregó, “su trayectoria se distinguió por promover soluciones a través de una opinión neutral, objetiva y eficaz, respaldada por la confianza y el reconocimiento de la sociedad que durante más de cuarenta años siguió su labor periodística a través del micrófono y la redacción informativa”.

Avendaño Hernández solicitó a Buaún Sánchez y a Hernández Cruz que “se abstengan de utilizar” el nombre de su esposo, “toda vez que quien en vida fue un destacado periodista, comunicador y locutor dejó un legado humano, profesional y ético que merece ser preservado con la dignidad y el respeto que corresponde”.

División

Mencionó “la división existente actualmente entre integrantes del gremio de comunicadores, periodistas y locutores, situación por la cual considero inapropiado utilizar el nombre de quien, estoy segura, no hubiera deseado presenciar este tipo de confrontaciones dentro de los grupos a los que perteneció”.

En los mismos términos se expresó María del Carmen Sol Serrano, esposa del periodista tuxtleco Augusto Solórzano López, fallecido el 5 de agosto de 2021, quien solicitó a Buaún Sánchez y a Hernández Cruz, “de manera respetuosa pero firme, a nombre propio y de mis hijos: Augusto, Xóchitl del Carmen, Daniel, Esteban Ernesto, Cristian y Michel, todos de apellido Solórzano Sol, que se abstengan de utilizar el nombre de quien en vida fuera mi esposo, así como la denominación del noticiero emblemático de la radiodifusión chiapaneca Reporteros en Acción, porque atesoramos su valioso e inconmensurable legado familiar, humanista y profesional”.