Piden promover respeto y paz en copa de futbol

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez se sumó al mensaje emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) con motivo de la copa futbolera, exhortando a que la competencia deportiva sea una oportunidad para fortalecer la convivencia, el respeto y la reconciliación, en un contexto marcado por la violencia y la polarización social.

Las autoridades religiosas destacaron que el deporte debe ser una “escuela de fraternidad” y no un espacio de confrontación o exclusión.

A partir de esa idea, los obispos mexicanos señalaron que la justa mundialista representa una oportunidad para recordar que la competencia puede desarrollarse en un ambiente de respeto mutuo, donde las diferencias no se conviertan en motivo de división.

Un mensaje más allá del futbol

Advirtieron que en México persisten diversas formas de rivalidad que afectan la convivencia social, entre ellas las de carácter político, económico, ideológico y social.

Ante este escenario, la Iglesia Católica planteó que el torneo puede convertirse en una ocasión para promover el diálogo, la reconciliación y el reconocimiento de la dignidad de las personas, sobre todo en un país que enfrenta problemas como la violencia, desapariciones, corrupción y desigualdades.

Además, subrayaron que el deporte no debe servir para distraer de estas realidades, sino para impulsar valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y pacífica.