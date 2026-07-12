Piden proteger a menor herida en ataque armado

Después de los hechos de violencia ocurridos entre los límites de los municipios de Pantelhó y Chenalhó, donde un ataque armado cobró la vida de una persona adulta y dejó herida a una niña/adolescente de identidad tsotsil, la asociación Melel Xojobal, enfocada en las niñas, niños y adolescentes (NNA) de la zona Altos, exigió las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las infancias.

A través de un pronunciamiento, la asociación subrayó que este no es un hecho aislado, sino que “forma parte de un contexto de violencia continúa poniendo en riesgo la vida, la integridad y el desarrollo de los NNA en diversos municipios de Chiapas”.

Recordaron que la presencia de grupos armados, los enfrentamientos y la disputa por el control territorial han provocado desplazamientos forzados, afectaciones a la salud física y emocional, interrupciones escolares y múltiples obstáculos para los NNA ejerzan plenamente sus derechos.

En ese sentido, mencionaron que documentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, al desarrollo y a vivir libres de toda forma de violencia, asegurando que en toda decisión prevalezca el principio rector del interés superior de la niñez.

Por lo mismo, hicieron un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno para garantizar la atención integral de la niña lesionada y su familia. También solicitaron implementar medidas urgentes de protección para los NNA de las comunidades afectadas por la violencia.

Asimismo, Melel Xojobal pidió que la sociedad civil exija una paz que se construya desde la justicia y la dignidad.