Piden respetar cierre del Arco del Tiempo

Ante el inicio de la temporada de lluvias y la presencia de frentes fríos, la comunidad Lázaro Cárdenas, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), determinó el cierre temporal del Centro Ecoturístico Arco del Tiempo, ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera El Ocote.

Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, explicó en entrevista que esta medida, más que una restricción, es un acuerdo necesario para salvaguardar la integridad de los visitantes. “Los cambios de clima, las lluvias y sobre todo los frentes fríos ponen en riesgo la visita a este lugar”, señaló.

La seguridad es primordial

Ovando Valencia destacó que son los propios pobladores de la comunidad Lázaro Cárdenas quienes tienen a su cargo el acceso al sitio, y que ellos se negarán a brindar actividades durante esta temporada. “La seguridad de todos los visitantes es primordial”, enfatizó.

El presidente del Colegio de Guías llamó a la población a hacer caso a este anuncio y respetar la determinación, la cual calificó como “un decreto de la comunidad en conjunto con Conanp”. Recordó que ya existen acuerdos establecidos, como el límite de solo 20 personas que pueden pernoctar en la zona, mismos que han sido trabajados de manera coordinada con la reserva El Ocote.

Medidas

“Es una medida necesaria y positiva, porque evita poner en riesgo a los visitantes. Es algo necesario que se tiene que hacer”, subrayó.

Ovando Valencia invitó a los turistas a planificar sus viajes con anticipación para cuando se reabra el acceso en los meses posteriores. La temporada para visitar el Arco del Tiempo es corto, dijo, pero se puede empezar a organizar la visita desde ahora.

Asimismo, recomendó apoyarse únicamente en agencias de viajes que cuenten con los permisos correspondientes para ingresar al área natural protegida. Advirtió que, durante estos meses de cierre, hay que tener cuidado con quienes ofrezcan la visita al Arco del Tiempo, pues se trataría de agencias que no respetan los acuerdos establecidos. “Podrían caer en fraude al querer realizar un viaje”, alertó.

Finalmente, el líder de los guías de turistas hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad de la población, para que respeten esta decisión que prioriza la vida y seguridad de todos.