Piden tabasqueños aparición de sus familiares

Habitantes de Tabasco realizaron una protesta en las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la capital chiapaneca, para exigir la aparición de dos jóvenes que semanas atrás desaparecieron en el municipio de Ocozocoautla.

Procedentes de Huimanguillo, Tabasco, pidieron respuestas sobre la investigación del “levantón” de Ramón y Luis Ángel, ocurrido hace casi un mes en la comunidad San Juan de Grijalva, en Coita.

Los dos jóvenes, quienes se dedicaban a la cobranza de pagos de muebles y electrodomésticos, desaparecieron el pasado 19 de abril.

Testimonios

De acuerdo con los testimonios de los familiares, Ramón salió a trabajar el domingo por la mañana y tuvo su última comunicación con su esposa a las 6 de la tarde. Desde entonces, no se sabe nada de él.

Una vecina de uno de los clientes habría sido testigo de que una camioneta de color oscuro lo levantó, informó la mamá de uno de los jóvenes.

La madre de Ramón explicó que han acudido en múltiples ocasiones a la Fiscalía para presentar la denuncia.

“Nos toman datos, nos llevan y nos traen y no tenemos ninguna respuesta. Puro dato y dato, pasamos con un licenciado, y otro. Ya va a cumplir un mes desaparecido mi hijo”, declaró.

Sin resultados concretos

Señaló que los han remitido de una oficina a otra sin resultados concretos.

Expresaron que los jóvenes son personas trabajadoras, sin vicios ni antecedentes delictivos. “Son gente trabajadora, ni fuman ni beben esos muchachos. No son delincuentes. Por eso estamos aquí”, enfatizó la madre.

En su exigencia de justicia, los manifestantes pidieron la intervención directa del fiscal general: “Queremos que el fiscal nos atienda. Ya no queremos más encargados. Ya no queremos engaños”, reclamó la entrevistada.