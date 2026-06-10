Piden tomar medidas en la calzada Huitepec

Pobladores, alumnos, padres de familia y empleados del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 92, con sede en San Cristóbal de Las Casas, pidieron a las autoridades municipales que hagan algo para evitar que sucedan accidentes sobre la calzada Huitepec, ya que en uno de sus tramos es muy angosta y no cuenta con banquetas, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas que todos los días caminan por ahí.

Dijeron que el mayor riesgo es por las mañanas, cuando decenas de alumnos se dirigen caminando hacia el CBETis y al mismo tiempo decenas de padres de familia o tutores transitan en vehículo por la calzada, para dejar a los alumnos en dicha escuela.

Lourdes Jaquelin Hernández, vecina del fraccionamiento Valles del Huitepec señala que la parte más peligrosa se ubica del lado izquierdo en el sentido de oriente a poniente, ya que la fábrica de refrescos de cola que se ubica en ese sitio, “no dejó espacio para la banqueta; está totalmente sin nada”.

Aseguró que los estudiantes “tienen que caminar poniendo en riesgo su seguridad personal; se hace una conglomeración.