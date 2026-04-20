Pierde la vista mientras espera atención médica

César Alejandro Pérez, residente de Comitán, denunció la falta de atención para su madre, Elena Inés Pérez Pinto, quien desde enero comenzó con un problema en la vista derivado de una infección ocular que ha ido empeorando hasta provocarle una perforación en un ojo.

En entrevista, César relató que acudió a la Unidad Médica del IMSS número 18 en Comitán, donde le informaron que no contaban con servicio de oftalmología, ante esto solicitó el traslado a Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, han pasado cuatro meses y no se le ha dado seguimiento al caso.

Atención particular

Ante la falta de respuesta, la familia optó por atención particular pese a tener escasos recursos, en donde se les advirtió que no había mejora suficiente, que el ojo se había perforado y que requerían atención urgente.

César Alejandro acudió nuevamente al IMSS con el expediente del especialista, tras insistir ante el director de la unidad, fueron canalizados a urgencias al hospital número dos en Tuxtla Gutiérrez.