PJE y Canaco suman esfuerzos para Chiapas

Con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad, impulsar la capacitación y consolidar alianzas que contribuyan al bienestar de las familias chiapanecas, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Miguel Ángel Blas Gutiérrez, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración para promover acciones conjuntas en beneficio del servicio público, el desarrollo empresarial y una justicia más cercana a la sociedad.

En su mensaje, el magistrado presidente Moreno Guillén señaló que la sociedad civil organizada tiene mucho que aportar en todos los sentidos, e impulsa a que las cosas funcionen mejor, por ello se requiere del trabajo coordinado entre las instituciones y los sectores productivos, privilegiando la capacitación y la corresponsabilidad. Destacó que este convenio con un gremio tan importante, permitirá generar sinergias que contribuyan a una mayor cohesión social, ya que la cuna de los grandes cambios en las naciones es la sociedad misma.

Asimismo, expresó su satisfacción por el impulso a la economía y de los programas de capacitación y actualización jurídica que se otorgarán con este convenio. En este sentido, enfatizó la importancia del fomento de la cultura de la justicia, que a la vez es una cultura de paz, reafirmando el compromiso institucional de seguir impulsando el humanismo al servicio de las y los chiapanecos.

Por su parte, el presidente de la Canaco Servytur, Blas Gutiérrez, señaló que esta alianza es el inicio de proyectos que llevarán al desarrollo económico del estado y permitirá acercar a las empresas afiliadas a espacios de capacitación y actualización jurídica que fortalezcan sus capacidades, al tiempo que la cámara corresponderá a estas oportunidades, así como al trabajo que diariamente realiza el personal del Poder Judicial, mediante un programa de beneficios, descuentos y servicios especiales respaldado por su red de más de dos mil empresas afiliadas.

Con esta firma, ambas instituciones refrendan su compromiso de trabajar de manera conjunta para desarrollar actividades que generen beneficios a la sociedad, a través de una justicia accesible, del impulso a la economía y la inversión en favor del desarrollo de la población chiapaneca.