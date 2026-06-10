Plantaciones de palma de aceite inundadas

Las lluvias y los encharcamientos afectaron las plantaciones de Palma de aceite en diversos municipios, sobre todo en Huehuetán y Mapastepec; son alrededor de 40 hectáreas que se encuentran bajo el agua en los municipios mencionados, tras las intensas lluvias que se registraron en los últimos días en las regiones Soconusco y Costa.

En Mapastepec, la crecida del río El Novillero provocó que en la comunidad 10 de Abril el agua inundara los terrenos, alcanzando hasta 30 centímetros de altura, por lo que los cultivos de palma quedaron cubiertos, lo que impide el ingreso a las parcelas.

En Huehuetán, productores de la comunidad Nueva Victoria también reportan afectaciones en plantaciones de palma de aceite por anegamientos tras la crecida del río que atraviesa la comunidad.

Producción en riesgo

Don Víctor Díaz, productor de Mapastepec, dio a conocer que, debido a que las plantaciones están bajo el agua, no pueden acceder a los terrenos para cortar la fruta; esto detiene la cosecha y pone en riesgo la producción, principal fuente de ingreso para decenas de familias.

Dijo que los productores esperan que el nivel del agua baje para evaluar los daños totales y solicitar apoyo a las autoridades; sin embargo, el temor es latente porque, de acuerdo con los pronósticos, las lluvias van a continuar en los próximos días.

Por su parte, Noé Barrios pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno un apoyo emergente ante las afectaciones que han dejado las lluvias en el cultivo de palma de aceite, ya que muchas familias dependen de este sector.

“No quieren despensas, sino que nos ayuden en primera instancia a cerrar las ventanas del río que se ha desbordado, y que ha ingresado a los terrenos, ya que es a través de la cosecha de la palma de aceite como llevamos el sustento a nuestras familias”, finalizó.