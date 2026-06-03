Plantan 108 árboles en jornada comunitaria

En un trabajo comunitario en el que participaron tanto infancias como adultos, la colonia 5 de Marzo logró plantar 108 árboles donados por la asociación Simio, quien también apoyó con la capacitación a los habitantes.

A través de un comunicado, la colonia agradeció la participación, enfatizando que “cuando el pueblo se organiza, es capaz de transformar la realidad y construir alternativas para el buen vivir”.

Llamado

En ese sentido, la comunidad 5 de Marzo hizo una invitación a la sociedad en general para organizarse desde los barrios, colonias, ejidos y comunidades para realizar acciones en favor del ambiente.

“No podemos seguir esperando que otros resuelvan los problemas que nos afectan a todos; el cuidado de la naturaleza es una tarea colectiva”, señalaron.

Mencionaron que hoy más que nunca es necesario repensar nuestra forma de relacionarnos con el territorio, y resaltaron que “la tierra, los árboles, el agua y la biodiversidad no son mercancías ni simples signos de pesos”.

“Cada árbol que se siembra, cada espacio que cuidamos y cada esfuerzo comunitario que realizamos es una muestra de amor por nuestra comunidad y esperanza para el futuro”, mencionaron.