Plantean estrategia nacional contra alzas de precios en productos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que la inflación está golpeando las economías, por lo que planteó una estrategia nacional para frenar el alza en precios, explicó el dirigente estatal Rubén Zuarth.

Rubén Antonio Zuarth Esquinca dijo que el gobierno federal deberá crear una estrategia que frene el alza permanente de precios.

Señaló que en marzo se registraron aumentos superiores al 100 por ciento en productos como el jitomate, con precios de hasta 90 pesos por kilo.

Postura

El líder priista criticó la postura oficial frente a la inflación, al considerar que refleja desconexión con la realidad. Sostuvo que hoy las familias deben decidir qué dejar de comprar, mientras frutas y verduras aumentaron cerca del 11 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dirigente tricolor subrayó que el problema no es menor: la inflación anual pasó de 3.79 por ciento en enero a 4.63 por ciento en la primera quincena de marzo de 2026, según el Banco de México (Banxico), con presiones constantes en alimentos como huevo, carne y productos frescos, que son parte de la canasta básica y las alzas a la gasolina.

Zuarth Esquinca pidió al gobierno federal asumir su responsabilidad y aplicar medidas urgentes para frenar la inflación.