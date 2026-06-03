Plantean nueva estrategia migratoria

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó su Estrategia Nacional 2026-2029, con el objetivo de convertir la movilidad humana en una oportunidad de desarrollo. Un plan que busca transformar los retos migratorios en oportunidades de desarrollo económico y social, en momentos en que estados fronterizos como Chiapas continúan enfrentando una presión constante derivada de los flujos de personas en movilidad.

La agencia de Naciones Unidas señaló que el país atraviesa una etapa inédita en materia migratoria.

México ya no solo es territorio de tránsito para quienes buscan llegar a Estados Unidos, sino también un destino para miles de personas que optan por establecerse de manera temporal o definitiva.

De país de tránsito a de destino

Durante la presentación de la nueva estrategia, la jefa de misión de la OIM en México, Dana Graber Ladek, sostuvo que la movilidad humana debe entenderse desde una perspectiva integral y no únicamente como un desafío humanitario.

Asimismo, destacó el monitoreo que se tuvo de los movimientos migratorios en diez ciudades estratégicas y el seguimiento que se dio de forma permanente a la ocupación de refugios para anticipar necesidades y fortalecer la respuesta institucional.

Según la OIM, la evidencia demuestra que cada vez más personas contemplan a México como un lugar para vivir, trabajar y desarrollar proyectos de vida, sobre todo ante el endurecimiento de políticas migratorias en otras naciones del continente.

Situación en el estado

En Chiapas, la ciudad de Tapachula se mantiene como el principal punto de recepción de personas migrantes y solicitantes de refugio del país.

De acuerdo con datos de autoridades locales y organismos internacionales, alrededor del 65 % de las solicitudes de refugio que se presentan en México son recibidas en esta ciudad fronteriza.

Para marzo de 2025, autoridades municipales estimaban que 36 mil personas continuaban en la ciudad realizando trámites o aguardando una respuesta a sus solicitudes.

Iniciativa

La nueva Estrategia Nacional 2026-2029 de la OIM identifica tres prioridades: fortalecer atención en contextos de crisis humanitarias, atender las causas que originan los desplazamientos, incluidos los efectos del cambio climático, y ampliar las vías de migración regular para facilitar la integración económica y social de quienes llegan al país.