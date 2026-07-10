Poder Judicial dicta sentencia condenatoria

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Óscar “N” y Osiel “N”, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal resolvió imponer a Óscar “N” y Osiel “N” una pena de 50 años de prisión a cada uno, así como el pago de la reparación de daño.

Sentencia que se deriva del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado (PJE), que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, en la que el desempeño de las personas juzgadoras se oriente a garantizar y proteger los derechos de las y los chiapanecos.