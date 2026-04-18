Podrían llegar las primeras lluvias fuertes

Un canal de baja presión podría traer las primeras lluvias fuertes y puntuales para Chiapas durante el próximo fin de semana, confirmó el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Saúl Nucamendi, en tanto el Sistema de Presas del Alto Grijalva se mantiene entre el 60 y 80 % de su capacidad.

El experto de la Conagua detalló qué se habían pronosticado chubascos para las próximas horas, pero un canal de baja presión podría generar lluvias de mayor intensidad en Chiapas.

No obstante las temperaturas por la mañanas continuarían siendo de cálidas a calurosas en prácticamente la totalidad de la geografía estatal.

Presas

Respecto de las presas derivadas del Grijalva, La Angostura está al 62.68 %, Chicoasén 89.27 %, Malpaso 60.28 % y Peñitas 83.15 %

En tanto que los llamados sistemas de Vertedor libre: Juan Sabines al 67.72 % y Rosendo Salazar al 54.8 %.

PC

En este contexto, la Secretaría de Protección Civil advirtió sobre el incremento en el riesgo de incendios forestales, fenómeno que ha tenido un impacto significativo en los últimos años. Entre 2018 y 2024, mas de 407 mil hectáreas han resultado afectadas por incendios en Chiapas. Tan solo en 2024 se registraron 451 siniestros que dañaron 187 mil 263 hectáreas.

Para 2025, la cifra descendió a 287 incendios con una afectación de 39 mil 581 hectáreas, lo que representa una disminución en comparación con el año anterior; sin embargo, las autoridades señalan que el riesgo persiste.

Municipios prioritarios

Ante este panorama, para 2026 se han identificado 15 municipios como prioritarios en acciones de prevención y combate de incendios: Jiquipilas, La Concordia, Villa Corzo, Cintalapa, Villaflores, Tonalá, Chicomuselo, Arriaga, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, Villa Comaltitlán, Ocozocoautla de Espinosa, Acala y Pijijiapan.

En estas zonas, la combinación de altas temperaturas, vegetación seca y vientos incrementa la probabilidad de siniestros, por lo que se han reforzado estrategias de vigilancia y concientización, en un contexto donde la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas mantienen en alerta a las autoridades.