Ponen en marcha la Unidad Médica Móvil

En un esfuerzo conjunto para reducir las brechas de desigualdad y garantizar el bienestar social de la población vulnerable, Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, llevó a cabo el arranque oficial de actividades de su Unidad Médica Móvil (UMM), en el Parque Central de Chalchihuitán.

Esta iniciativa, que cuenta con una inversión de 19.2 millones de pesos por parte de la Empresa Pública del Estado, tiene como objetivo acercar servicios médicos preventivos de calidad y diagnósticos oportunos a una población estimada de 342 mil 610 habitantes distribuidos en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Chanal, Aldama, San Andrés Duraznal, El Bosque, Tila, Capitán Luis Ángel Vidal y Larráinzar.

Atención prioritaria

Cabe destacar que, previo al acto protocolario de inicio formal, los servicios médicos en campo iniciaron el pasado 8 de junio con la atención prioritaria en las comunidades de Chalchihuitán, Aldama, Chenalhó y Larráinzar, con una respuesta favorable de la población.

La UMM está acondicionada para fungir como un centro de salud itinerante de primer contacto, enfocado tanto en la prevención como en el tratamiento clínico en zonas rurales de difícil acceso y cuenta con un consultorio de medicina general, uno odontológico y equipamiento de Rayos X dental, gabinete de ultrasonografía obstétrica y realización de electrocardiogramas, laboratorio básico para estudios de química sanguínea, así como farmacia para la entrega gratuita de medicamentos de patente.

Con estas acciones, Pemex refrenda su compromiso con la salud, y contribuye a los esfuerzos que realizan los gobiernos federal y estatal para acercar a sus comunidades servicios de salud de calidad.