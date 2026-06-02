¿Por qué el Sabinal se llena tan rápido?

La primera lluvia fuerte del año registrada en días pasados en Tuxtla Gutiérrez, dejó afectaciones en diversos puntos de la capital, asimismo el nivel del río Sabinal alcanzó un lleno aproximado del 80 por ciento en un corto tiempo, situación que causó extrañeza del porqué ocurre esto

De acuerdo a organizaciones ambientalistas, esto se debe a múltiples factores, una de ellos se debe a que la ciudad ha perdido su capacidad natural de absorber y retener el agua, más del 70 por ciento de la superficie urbana está cubierta por concreto, el agua ya no infiltra, escurre de inmediato.

También la pérdida de vegetación es un causante del cambio climático actual, en laderas y dentro de la ciudad hay menos árboles y áreas verdes que contribuyen a retener y frenar el agua.

Debido a que la ubicación geográfica de Tuxtla se encuentra “hundido” entre montañas, el vale central concentra el agua y rápidamente la dirige hacia su cauce central principal.

Es por eso que ante la presencia de tormentas eléctricas de gran intensidad en poco tiempo, logran saturar el sistema. A esto se le suma que muchos arroyos fueron embovedados o modificados, lo que provoca la aceleración hacia el Sabinal.

Alternativas y soluciones

En primera instancia, urge recuperar la capacidad de absorción y retención del agua, esto se logra solo si se comienza a reforestar con más árboles nativos en calles, parques y principalmente laderas.

Otra de las opciones impulsadas por ambientalistas consta en la utilización de banquetas y estacionamientos permeables que beneficien a absorber el agua, así como la utilización de jardineras de bioretención y áreas verdes.

Estas intervenciones también involucran al hogar, las recomendaciones radican en priorizar el uso de techos verdes y patios sin concreto.

Finalmente, impulsar la recuperación de arroyos y bordes naturales permitirá restaurar el ciclo del agua, prevenir inundaciones, mejorar la biodiversidad y reducir las temperaturas locales.