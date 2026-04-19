Posponen audiencia de integrantes del CNI

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa (Frayba) informó que la audiencia inicial de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Moreno Hernández, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) Chiapas fue aplazada al día 30 de abril.

La audiencia, contemplada de manera inicial para el día 16 de este mes, se realizará en el tribunal de enjuiciamiento de Yajalón. La situación se da por una disputa de tierras en la que ocho familias fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema.

Entre los desplazados se cuentan 17 infantes, dos adultos mayores, una mujer embarazada y dos menores de edad con discapacidad. Según el Frayba, después de este desplazamiento forzado se empezó con actos de judicialización y criminalización contra más de ocho integrantes del CNI.

El Frayba hizo un llamado a seguir con las acciones para la liberación de los integrantes del CNI de Jotolá, Chiapas. Por su parte, indicaron que continúan con los envíos de cartas tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, como a la fiscal de Justicia Indígena y al Tribunal Superior para solicitar su intervención con relación a la audiencia.

Actualmente, en la página web del Frayba se ofrecen dos formularios para el envío de cartas para todo aquel interesado. El primero es dirigido al Poder Judicial y el segundo para la FGE.