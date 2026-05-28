Postes de Telmex en riesgo de caer

Habitantes y transportistas de Mapastepec solicitaron la urgente intervención de la empresa Telmex, al reportar diversos postes a punto de colapsar, algunos de los cuales solo están sostenidos por el cableado.

Esta problemática pone en riesgo tanto a automovilistas como a peatones, por lo que la Dirección de Protección Civil ya solicitó a la empresa telefónica que proceda a la reparación de su infraestructura.

Ante el riesgo que representan algunos postes, se han instalado cintas para delimitar las áreas en el paso de las personas, aunque los vehículos también podrían resultar dañados en caso de caer.

Testimonio

“Hay postes quebrados, sostenidos únicamente por cables o amarrados para evitar que caigan”, señaló Cristina López, vecina del bulevar principal de Mapastepec, en donde se encuentran varios postes de Telmex a punto de colapsar totalmente.

Por ello, pidieron la intervención de Protección Civil para que se obligue a la empresa telefónica a rehabilitar su infraestructura antes de que ocurra una tragedia.