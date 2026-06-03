Precontingencia ambiental por alta contaminación

Debido a los niveles de contaminación que se han registrado en las últimas horas en la región Metropolitana, las autoridades ambientales declararon precontingencia ambiental por partículas PM 2.5.

El Comité de Contingencia Atmosférica para la zona Metropolitana informó de la mala calidad del aire y este 1.º de junio se alcanzaron hasta 54 µg/m³.

Sin embargo, al actualizar la información, se detalló que con corte a las 10:00 horas de este 2 de junio, “la concentración promedio ponderada de partículas PM2.5 es de 31 µg/m³.”

Causas

El Comité de Contingencia Atmosférica para la zona Metropolitana detalló que el deterioro en la calidad del aire deriva de las quemas de pastizales y urbanas.

Estos eventos forestales se han registrado en los alrededores de la zona Metropolitana y en municipios colindantes como Jiquipilas y Villa Corzo en las últimas 24 horas.

Se detalló que a esto se agregan “las emisiones vehiculares, el viento débil y una mayor estabilidad atmosférica, que han favorecido la formación y acumulación de partículas contaminantes”.

Por esa razón, el Comité declaró la precontingencia ambiental en una fase preventiva, para alertar a la población de la exposición al aire contaminado y el riesgo que implica para la salud.

Las recomendaciones que se lanzaron fueron para personas mayores de 60 años o que presenten problemas cardiovasculares o respiratorios, a fin de reducir las actividades físicas al aire libre, informarse de la actualización de la calidad del aire y acudir al medio en caso de presentar síntomas.

Para personas gestantes, menores de 12 años y población en general, se informó que era posible hacer las actividades al aire libre; también deben estar al pendiente de las actualizaciones de la calidad del aire.