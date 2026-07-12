Preocupa a habitantes estado de río en Tonalá

Habitantes de Tonalá manifestaron su preocupación por el estado del que atraviesa la ciudad, el cual permanece riíto Seco por completo pese a las lluvias registradas en las últimas semanas.

Vecinos encabezados por Romeo González López y Fabián García Ochoa señalaron que no existen indicios de que el cauce recupere su nivel de agua, situación que ha comenzado a generar afectaciones ambientales.

Alberto Ortiz Camas informó que, debido a la falta de agua, ya se ha detectado la muerte de pequeños cocodrilos que habitaban en el lugar. Añadió que la escasez también ha provocado la desaparición de las sardinas que anteriormente abundaban y que eran aprovechadas por las familias de la zona como alimento.

Contaminación

Por su parte, Hernán Rodríguez Martínez advirtió que en diversos tramos, personas desconocidas han comenzado a arrojar basura, lo que agrava el problema.

Explicó que, cuando el cauce vuelva a recibir agua, los desechos podrían obstaculizar su circulación y favorecer el estancamiento, con los riesgos sanitarios y ecológicos que representa.

Los habitantes hicieron un llamado para evitar que continúe el depósito de basura y expresaron su esperanza de que las próximas lluvias permitan recuperar el flujo del río.