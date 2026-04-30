Preocupa aumento al precio de la tortilla

Hace unos días se informó sobre el aumento de 4 pesos que sufriría el kilo de tortilla en San Cristóbal, pasando de 22 a 26 pesos. Sin embargo, otro grupo de tortilleros mostraron su inconformidad con la medida, señalando que ellos no harían este incremento de forma tan abrupta. Mientras tanto, la ciudadanía mostró una preocupación no sólo para sus hogares, sino para otros donde el ingreso por familia es menor.
Así lo expresaron distintos ciudadanos en un sondeo realizado en el centro de la ciudad, donde dijeron que “hay mucha gente que no podemos pagar ese precio, porque si se da cuenta la mayoría de gente que vivimos en la ciudad es gente sencilla que son albañiles o peones y para el aumento que va a haber es demasiado”.
Señalaron que un aumento de dos pesos sería lo justo, “pero 4 es exagerado”. Explicaron que han notado una subida de precios en alimentos como el pollo o el jitomate que se encareció durante una temporada. “Así que con un sueldo de 300 o 350 imagínese que puede uno comer y más sí hay niños chiquitos”.