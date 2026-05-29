Preparan foro sobre la Nueva Escuela Mexicana

Docentes y agentes de educación inicial de Chiapas, todavía pueden participar en el Foro La Nueva Escuela Mexicana a tres años: recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia sobre la implementación del plan de estudios 2022.

La Secretaría de Educación del Estado (SE) los convocó a este ejercicio de reflexión en donde compartirán sus experiencias, dialogarán sobre los procesos vividos en las escuelas y construirán, de manera colectiva, nuevas comprensiones sobre la práctica educativa.

Exhorto

Los invitó a registrar las experiencias docentes desarrolladas en distintos contextos educativos urbanos, rurales, indígenas, multigrado y de educación especial, en el siguiente enlace https://experienciasnem.anuies.mx/registro/index.php.

Beneficios

La dependencia señaló que estos espacios posibilitan reconocer los aprendizajes generados en distintos territorios, identificar tensiones comunes, compartir soluciones desarrolladas en contextos diversos y proyectar horizontes compartidos para la siguiente etapa de consolidación de la Nueva Escuela Mexicana.

Refirió que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco de la política educativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y a casi tres años del inicio de la puesta en marcha del “Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria”, diseñó este espacio de análisis, reflexión y diálogo entre autoridades educativas, especialistas y actores del ámbito educativo.