Presas están entre el 50 y 80 % de llenado

Con base en los datos actualizados por el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las presas que se ubican en Chiapas tienen porcentajes de llenado de entre 50 % y hasta un 84 %.

Yendi Álvarez Chacón, jefa de Hidrometeorología del OCFS de la Conagua, comentó que este 13 de abril la presa La Angostura alcanzó 524.19 metros sobre el nivel del mar, lo que se traduce en un llenado del 63.5 %.

En el caso de Chicoasén, que es la que funciona para la generación de energía eléctrica, se ubicó en 390.93 que significa un 84.67 % de su llenado. Este espacio con frecuencia tiene nivel relativamente alto por la función que cumple.

Otros lugares

En el caso de la presa Malpaso, se ubicó en 61.14 % de llenado y con un parámetro de 169.62 metros sobre el nivel del mar. La presa Peñitas está con un porcentaje de llenado de 81.25 %.

Las que son de vertedero libre, alcanzaron entre el 56 y casi el 70 % de su llenado, según la información del OCFS de este lunes.

La Juan Sabines, hasta este 13 de abril, presentó una capacidad para absorber avenidas. Mientras que la Rosendo Salazar se ubicó en un 56 % de llenado.

Condiciones

Álvarez Chacón enfatizó que las presas que contribuyen al almacenamiento y el control de avenidas (La Angostura y Malpaso) presentan nivel óptimo, incluso un poco por arriba de lo registrado el año pasado en las mismas fechas.

Tienen capacidad todavía para absorber algunas avenidas, toda vez que los frentes fríos no fueron tan fuertes con el tema de las lluvias y esto ha permitido a las presas mantener un comportamiento estable.